Taddeucci è bronzo nella 10km nuoto femminile | medaglia incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unabellissima, arrivata al termine di una garanelle tanto discusse acque della Senna. Con la corrente a tratti contraria, che ha costretto le atlete a degli sforzi enormi. Alla fine, al traguardo della 10 kmdi, a spuntare al terzo posto è stata la nostra Ginevrache, dopo qualche giro per “assaggiare” il percorso, si è lanciata in uno sprint pazzesco, riuscendo a entrare nel gruppo di testa senza mollarlo più. Unpreziosissimo che va ad arricchire il medagliere azzurro, alla ricerca del decimo oro per eguagliare la spedizione di Tokyo 2020.