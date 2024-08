Verso le elezioni regionali in Toscana i nomi del centrodestra oltre Tomasi Tajani | Il candidato? Ci siamo anche noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 – “Ilgovernatore per la? Con tutti i partiti deluniti faremo un tavolo per trovare il nome migliore. Tutte le candidature sono da valutare". Dalla Versiliana, tradizionale salotto chic della politica bipartisan in modalità estiva – che a queste latitudini ogni anno si (auto)misura la pressione – il vicepremier Antoniolancia un messaggio garbato e chirurgico. Attento sì, a non arroventare ulteriormente una stagione già bollente, ma al tempo stesso efficace nell’individuare, senza pronunciarlo, il destinatario. E cioè quei Fratelli d’Italia che, forti dei massicci consensi, hanno una voglia matta di dare le carte – il jolly, non è un mistero, sarebbe Alessandroal tavolo del Granducato in vista delle2025.