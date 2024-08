Calciomercato Pisa blitz in Inghilterra | grande colpo a centrocampo da 3 milioni di euro!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilè una delle regine deldi Serie B. Il club neroazzuro ha deciso di iniziare un progetto con Pippo Inzaghi (un lusso per la categoria) e le ambizioni sono di playoff. La dirigenza fa sul serio ed è pronta a definire un’altra trattativa. In attesa di chiudere l’affare Lapadula, ilè vicinissimo alMehdi Leris, centrocampista francese naturalizzato algerino. Si tratta di un calciatore completo in grado di disimpegnarsi anche in zona avanzata, da esterno d’attacco. In carriera ha indossato anche le maglie di Chievo, Sampdoria e Brescia.