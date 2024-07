L’oro maledetto e uno show contro gli arbitri che conquista il web | cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Una finale contestata e la sfuriata del ct Cerionii giudici. Ora la Federscherma e Malagò protestano, trema il Cio Tuttigli. Non è calcio, ma è scherma e sono le Olimpiadi. E non è il classico modo italiano di prendersela con i direttori di gara, ma una situazione clamorosa che ha messo in imbarazzo il movimento della scherma. Non è complottismo, ma la cronaca reale e vera di quello che è. Un oro contestato e una finale nella quale si è deciso di non decidere, con il Ct della scherma Cerioni che ha fatto unoin diretta mondiale (Ansa Foto) Cityrumors.itUna scena incredibile, con Filippo Macchi che tocca per ben tre volte il suo avversario nella finale deldel singolare di fiorettol’atleta di Hong Chong Ka Le Cheung.