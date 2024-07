Beach volley cubani Diaz Alayo sugli scudi nella prima giornata del torneo olimpico! Bene Ahman Hellvig

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Subito grande sorpresa nelmaschile con iche hanno sconfitto in due set una delle coppie aspiranti al podio, gli statunitensi Partain/sh. Avanti 16-11 nel primo set, la coppia USA ha letteralmente spento la luce subendo un break di 8-0 che ha lanciato la coppia cubana sul 21-18.hanno vinto anche il secondo parziale con il punteggio di 21-18. Nell’altro match giocato nel pomeriggio successo con qualche brivido per i numeri uno del mondo svedesin/che hanno vinto 2-0 contro gli australiani Nicolaidis/Carracher. Dominato il primo parziale con il punteggio di 21-14, la coppia scandinava ha sofferto più del previsto nel secondo set vincendo in volata 21-19. Tutto facile, o quasi per i brasiliani George/Andrè che hanno superato 2-0 i marocchini Abicha/Elgraoui.