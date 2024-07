Q8 Quaser accordo con la napoletana Graded | nasce la newco My Energy Q8

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Q8 Italia annuncia la costituzione di MyQ8, una nuova società del gruppo all’avanguardia nel settore dell’efficienza energetica. Socio di maggioranza Q8, totalmente controllata da Q8 Italia, alla quale si affiancaSpA, società attiva sin dal 1958 che realizza progetti e soluzioni personalizzate per la produzione di energia efficiente e pulita in Italia e all’estero. Capitalizzando l’esperienza ed il network di Q8, unitamente alla professionalità pluriennale di, MyQ8 si propone di supportare, con un impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione, il modo in cui le aziende gestiscono e ottimizzano il consumo energetico nella propria attività di impresa.