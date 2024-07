Il paese si risveglia sotto choc | Dolore infinito siamo impietriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "rimasti. È un grandissimoper la nostra comunità, e qualsiasi parola è inadeguata. L’unica cosa che posfare è essere vicini alla famiglia". Così Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, all’indomani dell’incidente che è costato la vita a Nicolò Cesini, 14 anni. La notizia dello schianto ha fatto subito il giro dele la morte del ragazzo ha sconvolto l’intera comunità, impegnata in questi giorni nel Palio dei terzieri. È venuto meno, ovviamente, "anche lo spirito di festeggiare", come spiega l’associazione Palio dei terzieri: "Il nostro pensiero e le nostre preghiere vanno dirette alla famiglia del piccolo Nicolò", si legge nella pagina Facebook degli organizzatori della rievocazione, in cui vengono comunicate pure le variazioni di programma.