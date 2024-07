QUI COMO Fabregas rinnova | Grandi ambizioni È solo l’inizio Ufficiale Moreno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Secondo test per il, questa mattina alle 10.30, a Marbella contro il Las Palmas che milita nella Liga. La partita verrà trasmessa via streaming daTV, la televisione della società, l’orario è dovuto al caldo torrido che sta avvolgendo la località in questi giorni. In panchina(nella foto) che ieri hato per altre quattro stagioni: un milione a stagione circa, più una serie di bonus legati al raggiungimento della salvezza e di un piazzamento in zona coppe europee. Il tecnico ha commentato: "Sono molto felice di iniziare questa stagione come capo allenatore e ringrazio la proprietà per avermi affidato questo incarico. Condivido ledel gruppo e credo che questo siadel cammino di questo club. Sarà una stagione difficile e importante, ma io e il resto dello staff tecnico siamo pronti e ci crediamo tutti".