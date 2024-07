Via dalla Rai Fuori due nomi pensati ufficializzata la notizia sui conduttori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Conferenza stampa del nuovo palinsesto Rai al Centro di Produzione Rai di Via Marconi. Tante le novità, i nuovi programmi, arrivi e addii adavvero pesanti, tra le novità anche lo spostamento di una settimana del Festival di Sanremo, che si svolgerà sarà dall’11 al 15 febbraio; al timone, dopo l’addio di Amadeus alla Rai, ci sarà Carlo Conti, già conduttore di diversi programmi di successo dell’azienda di viale Mazzini. Confermata anche la presenza di Stefano De Martino alla conduzione di “Affari Tuoi”. La Rai gli ha fatto firmare un contratto di quattro anni che ha creato qualche malumore tra gli altrisia per la lunga durata sia per il compenso, pare, di otto milioni di euro. Anche in questo caso, l’ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez andrà a sostituire Amadeus. “È lui, pazzesco”.