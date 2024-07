Calcio Gareth Southgate si dimette da CT dell’Inghilterra dopo la seconda finale persa agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)aver perso laconsecutivaha deciso dirsi lasciando la panchina della Nazionale inglese maschile di. Si chiude così un periodo di otto anni in cui, da CT della selezione dei Tre Leoni, ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali di Russia 2018 uscendo invece di scena ai quarti dicontro la Francia nell’ultima rassegna iridata in Qatar nel 2022. “A nome delinglese, vorrei rendere omaggio ae Steve Holland (assistente di, ndr) per tutto ciò che hanno realizzato. Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni.