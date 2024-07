Ecco le priorità del territorio Il vademecum al ministro con la mappa degli interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

Sarzana (La Spezia), 13 luglio 2024 – Il promemoria è stato quindi evidenziato nella lettera che l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha inviato al Ministero ha rilanciato sulla necessità strategica di opere fondamentali per la Liguria e nel caso specifico per lo spezzino. La richiesta è arrivata all'indomani del subentro della Società Autostrade del Tirreno nella gestione delle tratte autostradali A10 (Savona-Ventimiglia) e A12 (Livorno-La Spezia). Il concessionario deve presentare entro 12 mesi dalla convenzione al concedente i progetti di fattibilità tecnica e economicalegati non soltanto alla sicurezza ma anche al miglioramento della fruibilità e accessibilità autostradale.