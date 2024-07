Fidanzati di Temptation Island mortificano Tony | interviene la produzione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Durante la puntata di ieri disi è verificato un fatto un po’ insolito. In genere, infatti, ie le fidanzate fanno fronte comune tra di loro, per sostenersi ed appoggiarsi durante il percorso. Questo, però, non è avvenuto per quanto riguardache, dopo aver sbottato contro la sua fidanzata Jenny per alcuni filmati, è stato attaccato dai suoi stessi compagni d’avventura. Ebbene, a seguito di quanto accaduto, ladel programma è intervenuta per dire la sua in merito a questo episodio. La reazione inaspettata deicontroLa storia trae Jenny sembra essere piuttosto sbilanciata. Il ragazzo dà l’idea di essere una persona a cui tutto sia concesso, in quanto uomo, mentre la sua donna ha delle limitazioni.