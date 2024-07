Pallavolo il torneo allestito sui campi in erba a due passi dalla parrocchia di Sant’Antonio a Montalbano Montavolley che successo | ecco tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Competizione e amicizia, contenuti tecnici di ottimo livello e una cornice di pubblico (circa 200 gli spettatori nella serata finale) che certifica laone per lache continua ad animare il nostro territorio. La settima edizione diva in archivio col sorriso sulle labbra degli organizzatori. Isono stati premiati da Giorgio Gnani, ex arbitro internazionale, nella categoria Amatori l’hanno spuntata Ferigo, Zottele e Berlose (Mvp uomo) davanti a Bortoluzzi, Benini e Albini (Mvp donna), e a Mari, Gardin e Pavani. Nell’Under 17 maschile sul gradino più alto del podio sono saliti Mari, Lovato (Mvp) e Castaldi, davanti a Campagnoli, Bandiera e Ansaloni, e a Saccà, Trabanelli e Tonnini. Nell’Under 17 femminile le più forti sono state Ballo, Barbi e Fracasso, che hanno avuto la meglio su Nichilo, Bandiera e Badiale, e su Boresi, Alberti (Mvp) e Fortini.