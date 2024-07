F1 GP Gran Bretagna 2024 La Ferrari deve sgomitare nel disperato tentativo di riprendersi la ribalta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) IlPremio di Spagna e quello d’Austria hanno letteralmente spento le luci dellasulla, improvvisamente finita in secondo piano sul palcoscenico dell’attenzione globale. Tre le ragioni di questa autentica retrocessione al rango di comprimaria. Quella principale è rappresentata dalla flessione della competitività della SF-24. Le vetture di Maranello sono regredite al ruolo di quarta forza, patendo il confronto diretto con le Red Bull, le McLaren e le Mercedes, tutte più performanti sia al Montmelò che a Spielberg. Inoltre, il contatto fra Max Verstappen e Lando Norris avvenuto in Stiria, ha generato l’embrione di una nuova (ancora potenziale) rivalità fra il satrapo olandese e il rampante britannico. Ad approfittare al meglio della collisione fra chi detiene il titolo mondiale e chi ambisce a strapparglielo (non necessariamente in questo) è stato George Russell, non unsta.