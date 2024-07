Graziana l’ultimo messaggio della mamma che si è lanciata con il figlio | Non ce la faccio più vi prego perdonatemi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Una tragedia ha sconvolto la città di Rimini nella mattinata di venerdì 5 luglio, quandoHelda Todaro, una donna di circa 40 anni, si è gettata nel vuoto tenendo tra le braccia il proprioletto Manuel di sei anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi di via delle Piante. Purtroppo, entrambi sono morti sul colpo.Leggi anche: Casalmaggiore: auto finisce nel fiume, morti un uomo e una donna I biglietti di addio e la diagnosi di depressione Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente non hanno dubbi sull’intento suicidadonna. Durante i rilievi, è stato trovato un biglietto scritto da lei stessa, che ha confermato la volontarietà del gesto. “Non ce lapiù a continuare così. Viper quello che sto per fare”, ha scrittoprima di decidere di gettarsi nel vuoto con il suo piccolo.