Probabili formazioni Olanda-Turchia | quarti di finale Euro 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ledi, match valido per ididi, in programma alle 21.00 di sabato 6 luglio. Qualificata da terza nel gruppo D, la formazione Oranje ha steso con un netto 3-0 la Romania, e ora punta forte verso le semifinali. Davanti però c’è l’ostacolo turco, che hanno eliminato grazie alla doppietta di Demiral la sorpresa del torneo nella fase a gironi, ovvero l’Austria. I ragazzi di Montella sognano di bissare quanto fatto dalla selezione del 2008, che raggiunse le seminell’peo di Svizzera e Austria. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Due, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.