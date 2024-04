Chiara Ferragni | i suoi vestiti a prezzi stracciati | “Lo store ufficiale rischia di chiudere”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 aprile 2024) Continua il periodo buio di. Il pandoro gate ha lasciato strascichi importanti nel lavoro dell’imprenditrice digitale: gli affari non vanno per niente bene. L’officialdel suo brand di abbigliamento e make-up in via del Babuino a Roma non è più affollato come un tempo e pochi metri più in là, in via del Corso, i capi con il logo del famoso occhiolino vengono venduti anegli outlet. Chiude lodi? Stando a quanto scrive La Repubblica, gli affari non vanno per nulla bene e gli abiti griffati dal brandsi vendono a poche decine di euro negli outlet che non distano molto lontano dalla sua boutique ...