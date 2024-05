Usa 2024 - doppio duello tv tra i candidati Trump accetta l’invito di Biden | Prepariamoci alla rissa – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Donaldha perso due dibattiti con me nel 2020. Da allora non si è fatto più vedere per un dibattito, ma ora si comporta come se volesse dibattere di nuovo con me. Bene, fammi felice, amico». Poco amichevole ma efficacepubblico di Joea un confronto televisivo con lo sfidante Donaldin vista delle elezioni del prossimo 5 novembre. «Sono anche disposto a undibattito: scegli le date Donald, so che sei libero di mercoledì», aggiunge nelpostato sui social l’attuale inquilino della Casa Bianca, riferendosi ai giorni di pausa dai processi che sta affrontando il suo rivale. Non si è fatta attendere la risposta del candidato Repubblicano alle presidenziali, che non ha certo abbassato i toni rispetto alle parole di: «Il corrotto ...