San Severo - incidente nel luna park | cedono i cavi di una giostr - dodici feriti Allestito per la festa del Soccorso

(Di martedì 21 maggio 2024) Il bilancio è riportato dalla testata La voce di Sanpersone sono rimaste ferite nell’in serata. Ilper ladelera in attività, con numerose persone presenti. I tiranti di unaa alta più di dieci metri sono venuti meno, provocando la caduta di varie persone. . L'articolo Sanneldi unaa, per ladel proviene da Noi Notizie..

Grave incidente nel Foggiano: una giostra allestita per la Festa della Madonna del soccorso ha avuto un cedimento strutturale. Dodici persone coinvolte, la maggior parte minori; 4 sarebbero in gravi condizioni.Continua a leggere

San Severo, incidente nel luna park: cedono i cavi di una giostra, dodici feriti Allestito per la festa del Soccorso - San severo, incidente nel luna park: cedono i cavi di una giostra, dodici feriti Allestito per la festa del Soccorso - Il bilancio è riportato dalla testata La voce di San severo. Dodici persone sono rimaste ferite nell’incidente in serata. Il luna Park allestito per la festa del Soccorso era in attività, con numerose ...

Volano giù dalla giostra a San Severo, bambini riportano diversi traumi. Le forze dell’ordine indagano - Volano giù dalla giostra a San severo, bambini riportano diversi traumi. Le forze dell’ordine indagano - Sarebbero una decina - stando ad un primo bilancio - i minori feriti nell'incidente avvenuto questa sera al luna park ...

Incidente al Luna Park di San Severo: 12 feriti, tra cui 9 minori - Incidente al luna Park di San severo: 12 feriti, tra cui 9 minori - Un grave incidente si è verificato al luna Park di San severo, causando il ferimento di diverse persone, tra cui nove minori. L'incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna d ...