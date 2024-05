Rinnovo passaporti Da luglio la richiesta negli uffici delle Poste

(Di martedì 21 maggio 2024) A partire dal mese diil servizio disarà disponibile in tutti glipostali d’Italia. Lo ha annunciato il Direttore Generale diItaliane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis diItaliane. "La grande novità è che da, conclusi i necessari passaggi normativi - ha dichiarato il Direttore Generale - questo servizio interesserà progressivamente gliPostali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri". "Polis - ha aggiunto Lasco - procede spedito. Ci siamo fatti parte attiva per l’estensione del servizio didei. Mi ...

