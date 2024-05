Da luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – A partire dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d?Italia. Lo ha annunciato il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un ...

A partire dal mese di luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporto sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia . Lo ha annunciato il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro ...

Previsti i servizi di primo rilascio e rinnovo del documento. Piantedosi: "Incrementato sensibilmente il numero degli appuntamenti" - Previsti i servizi di primo rilascio e rinnovo del documento. Piantedosi: "Incrementato sensibilmente il numero degli appuntamenti" - oltreché alcuni servizi collegati con l'Agenzia delle Entrate. Il tutto nella comodità dell'ufficio postale sotto casa. La novità era un'esclusiva dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Da luglio, ...