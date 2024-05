Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena | tutti i paesi e le province attraversati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024)martedì 21 maggio va in scena la sedicesimadel: una frazione di 206 km daVal. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e inizia la terza settimana di gara con una frazione decisamente impegnativa, caratterizzata da ben 4.350 metri di dislivello altimetrico. Nella prima parte di gara si affronterà la Cima Coppa: a Bormio si imboccherà il Passo dello Stelvio, ma non si arriverà in cima a causa del pericolo di slavine e a circa quattro chilometri dalla vetta si svolterà per dirigersi verso il Giogo diMaria, che con i suoi 2.498 metri s.l.m. sarà la vetta più alto della Corsa Rosa. A seguire una lunga discesa e un tratto in falso piano per un totale ...