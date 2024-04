Sale sull’auto “sbagliata” | 19enne incinta trovata morta in una foresta Arrestato ex poliziotto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024) I fatti sono avvenuti in Moldavia. La vittima si chiamava Ana-Maria Guja ed era una studentessa universitaria. Scomparsa lo scorso 12 aprile, il corpo senza vita è stato trovato in una fossa, coperto da rami, non lontano da Chisinau. Fermato un ex agente 45enne.