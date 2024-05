LIVE – Atalanta-Bayer Leverkusen - Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) L’, dopo essersi sbarazzata del Marsiglia in semifinale e aver perso la finale di Coppa Italia con la Juventus, vuole portare a casa il trofeo contro ilnel match valevole la finale di Europa League 2023/2024. La compagine bergamasca è ad un passo dal realizzare un’impresa storica portando a casa una coppa che, per la crescita dimostra nelle ultime stagioni, sarebbe più che meritata. Nella giornata odierna, mercoledì 22 maggio, il tecnico nerazzurro Gian Piero, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

