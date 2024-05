La crociata al contrario dei grillini | si battevano per Forti - ora si indignano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Non sono riusciti ad abolire la povertà e ora provano ad abolire la verità. Pur di non riconoscere il successo del premier Giorgia Meloni, riuscita nell'impresa impossibile di riportare a casa Chico, ora irinnegano le loro battaglie per l'innocenza del produttore tv, condannato all'ergastolo senza condizionale negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998. L'obiettivo è trasformare il nostro connazionale, ritenuto dagli stessi esponenti del Movimento vittima di un errore giudiziario, in un killer spietato. Il "lavoro sporco" lo fa Il Fatto Quotidiano con il titolo: «Benvenuto assassino». Una pugnalata per la famiglia. Anche perché il direttore Marco Travaglio aveva ben altre posizioni quando il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il 23 dicembre 2020, annunciò l'accordo per il ...