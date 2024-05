Toti arrestato - Renzi e Sangiuliano | Siamo garantisti Il viceministro Sisto | Mi auguro non sia giustizia ad orologeria

Giovanni Toti è ai domiciliari, con l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari a doveri d’ufficio, nonché di corruzione elettorale, nell’inchiesta che questa mattina ha portato la procura di Genova ad eseguire ...

"Dire che siamo garantisti non è farlo formalmente. Lo siamo sempre stati e non a corrente alternata. In questi mandati è stato un buon governatore, ha governato bene. Ho assistito anche ad arresti che poi si sono trasformati in un nulla di fatto". ...