Il Roseto della Musica È di scena il Festival internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Associazione Culturale Dima Arezzo presenta l’IX°Il2024. In arrivo masterclass e concerti nella Val d’Ambra aretina dal 13 al 20 luglio. L’evento si svolge in collaborazione con Comune di Bucine, Associazione Eva con Eva Onlus, Patto Beni Comune di Bucine. In arrivo una full immersion in, cultura e natura tra chitarra, flauto, pianoforte,da camera, ensemble, orchestra e soundLabe nuove tecnologie. Ilsi svolgerà dal 13 al 20 luglio al Centro Interculturale "Don Giuseppe Torelli" di San Pancrazio, nel Comune di Bucine. Le masterclass si rivolgono a musicisti di formazione classica che desiderano approfondire i loro repertori, solistici o di ...