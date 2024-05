Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Livigno-Santa Cristina Valgardena - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024), martedì 21 maggio, va in scena la sedicesima tappa del. Dopo il giorno di riposo inizia l’ultima settimana con un’altra frazione dedicata agli scalatori. Tadej Pogacar con il capolavoro al Mottolino ha definitivamente chiuso i giochi per la maglia Rosa, ma per il podio tutto è ancora aperto. C’è lo Stelvio, non fino in cima, ma che rimane la Cima Coppi dell’edizione n.107 di questa Corsa Rosa. Saranno 206 i chilometri da percorrere daVal Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di ...