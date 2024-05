I professionisti come Amal Clooney e i capricci adolescenziali di Vongola75

(Di martedì 21 maggio 2024) La scemenza di ieri, non diversa da quella degli altri giorni, si è espressa sullo schema che vado a illustrarvi., avvocatessa che si occupa di diritti umani, e tra le altre cose avvocatessa di Julian Assange (è un dettaglio che poi ci tornerà comodo conoscere), è nel gruppo di esperti cui il tribunale dei crimini di guerra ha chiesto un parere su Netanyahu. Il parere dei sei, unanime, è che Netanyahu e il suo ministro della Difesa abbiano commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Poiché siamo molte cose ma prima di tutto siamo la società dello spettacolo, del parere degli altri cinque non frega niente a nessuno, maè sposata con un attore che si chiama George, molto famoso e piuttosto belloccio, e la conosce anche chi fino a ottobre non aveva mai letto un articolo nelle pagine di ...

