Gentiloni contro Conte per dire a Schlein di farla finita con quest’alleanza

(Di martedì 21 maggio 2024) Un pugno in faccia improvviso nel bel mezzo della campagna elettorale per le elezioni Europee. Un cazzotto di quelli che fanno male, come avrebbe detto il personaggio dell’ex pugile Vittorio Gassman ne “I mostri”. Per la verità nell’attacco di Paolonon c’è nessunissimo scoop: che la cifra italiana del Next Generation Eu sia stata stabilita da un algoritmo e non strappata con le unghie da un sedicente eroico Giuseppelo aveva già detto Matteo Renzi due volte, prima al Festival de Linkiesta a Milano il 13 novembre 2021 ripetendo lo stesso concetto una settimana dopo alla Leopolda: quella «incredibile mole di denari che arriva al nostro Paese non è perché l’ha portata. C’è un algoritmo fatto da due dirigenti olandesi in sede di istituzioni europee che hanno matchato le caratteristiche macroecononiche dell’Italia e i ...