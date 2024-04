Crolla tetto di una casa | morti due ragazzi di 13 anni a Nuoro Patrick Zola e Ethan Romano «giocavano nell' edificio abbandonato»

(Di lunedì 1 aprile 2024) È il dramma del pomeriggio di Pasquetta, in una città in cui le attrazioni per i giovani non sono mai tante. L?esplorazione in aperta campagna, in gruppo, alla ricerca di...

Il dramma nella periferia di Nuoro : il tetto della casa diroccata in cui stavano giocando i due ragazzini è crolla to all'improvviso, non lasciando loro scampo (ilgiornale)

Cuggiono (Milano), 2 aprile 2024 – Vigili del fuoco in azione dalle 7.30 di questa mattina, martedì 2 aprile, nella messa in sicurezza di un vecchio edificio disabitato il cui tetto è crolla to. ... (ilgiorno)

Nuoro, inchiesta sulla morte di Patrick e Ethan: sotto sequestro il casale Crollato. «Nessun cartello di pericolo» - La squadra mobile sentirà l’amico dei due ragazzini di 14 e 15 anni, unico testimone della tragedia. Il lutto in Sardegna. Chi erano le due vittime: erano inseparabili, uno amava la pesca, l’altro le ...corriere

Crolla il tetto di un edificio abbandonato, danni alle auto in sosta - Crolla un tetto a Cuggiono, nessun ferito ma danni alle auto in sosta. Crolla un tetto in via San Gregorio, paura e danni I Vigili del fuoco sono impegnati in via San Gregorio dalle 7.30 di oggi, mart ...primamilanoovest

Crolla il tetto di un edificio disabitato nel Milanese - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti stamani alle 7.30 per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato in via San Gregorio a Cuggiono, nel Milanese. Nessuno è rimasto ferito.ansa