Ascolti TV | Martedì 14 Maggio 2024 Vince Il Volo 18 9% – 2,63 mln - Il Clandestino chiude al 16 1% 2,82 mln Chiambretti parte dal 3 7% Le Iene 11 2 - Floris 8 6%

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Claudio Baglioni con IlNella serata di ieri,14, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Ilha conquistato 2.821.000 spettatori pari al 16.1% di share (primo episodio a 2.971.000 e il 15.2%, secondo episodio a 2.678.000 e il 17.3%). Su Canale5 – dalle 21.36 all’1 – l’esordio della seconda edizione de Il– Tutti per Uno ha incollato davanti al video 2.632.000 spettatori pari al 18.9%. In sovrapposizione il programma di Canale5 ott3.171.429 spettatori e il 18.12% mentre la fiction di Rai1 segna 2.822.971 spettatori e il 16.13%. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha convinto 782.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1, dopo una presentazione a 1.166.000 e il 5.6%, Leha interessato 1.560.000 ...