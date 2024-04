Meteo | nuovi assaggi di estate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

sempre più generosi di. Ilannuncia bel tempo. Temperature sempre più stabili tendenti a un clima soleggiato e sempre più caldo. E' quel che prevedono gli esperti di.it. La causa è un nuovo anticiclone che metterà fine alle forti piogge che hanno caratterizzato il periodo di Pasqua. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito, in un primo tempo l'alta pressione non sarà però decisa nella sua rimonta sul nostro Paese e mercoledì 3 un intenso po nuvoloso potrebbe far piovere in maniera modesta sui settori alpini e prealpini. Da giovedì 4 la svolta: le temperature cominceranno ad aumentare anche al Nord, con tempo stabile e ampiamente soleggiato almeno fino al weekend del 6-7 aprile. "Sulle regioni settentrionali – afferma Sanò – ...