Sicurezza | Silvestri M5S - ' unici soldi messi da Cont - zero da Meloni'

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Nella Legge di Bilancio il governonon ha messo un euro per le assunzioni delle forze dell'ordine, nemmeno uno. E hanno anche il coraggio di andare in tv a rivendicare provvedimenti non fatti da loro, ma dae. Il quale è l'unico ad aver messo finanziamenti per migliaia di assunzioni". Così a Tagada' su La 7 Francesco, capogruppo M5S alla Camera. "Il governo- prosegue - si muove solo sul livello della propaganda. E a dimostrarlo ci sono le tante dichiarazioni come quelle sul fenomeno migratorio o i risultati del decreto Rave, dove, lo ricordo, ci sono statiarresti. Un' altra prova? Caivano. Dopo la tanta propaganda hanno avuto il coraggio di bocciare un nostro emendamento con il quale chiedevamo di aprire un presidio delle forze dell'ordine ...