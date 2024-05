Termovalorizzatore Roma - l' unica offerta presentata è di Acea

(Di lunedì 20 maggio 2024) Questa mattina è stata aperta la busta dei documenti amministrativi relativi alla partecipazione del bando pubblico per la realizzazione deldii cui termini erano scaduti sabato scorso. L'arrivata vedeAmbiente come capogruppo di un Raggruppamento temporaneo d'impresa che comprende anche Suez Italia, Vianini Lavori, Hitachi e Rmb.Capitale ha già dato inizio alla procedura di valutazione di completezza della documentazione, completata la quale verrà nominata la Commissione per la valutazione degli aspetti economico-finanziari e di quelli tecnici. Tale commissione sarà presieduta da un Dirigente diCapitale e composta da due autorevoli esperti del settore, fa sapere il Campidoglio ...

Roma, 18 maggio 2024 – Acea Ambiente S.r.l., società controllata da Acea S.p.A., annuncia di avere presentato entro il termine previsto per oggi (le ore 12 del 18 maggio) – dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Cda della controllante

