Stupro di gruppo su una ragazza italiana in gita scolastica | arrestati a Genova tre francesi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono accusati di avere commesso unodisu un studentessa di una scuola di Roma, che stava viaggiando su una nave da crociera. Con questa accusa tre uomini di nazionalità francese sono statidalla polizia di frontiera del porto di. I fatti sono avvenuti sabato a bordo di una nave da crociera: la studentessa era incon la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia. I giovani, che l’avrebbero attirata in cabina con una scusa, invece sono saliti a bordo nel porto di Marsiglia. Lodia bordo di una nave da crociera La giovane, in stato di shock ha denunciato l’accaduto al comandante che ha chiamato la polizia e la nave è stata bloccata nel porto diper consentire ...

Con una scusa l'avrebbero attirata in cabina sulla nave da crociera , poi avrebbero chiuso la porta e l'avrebbero violentata. È il racconto che una 19enne ha fornito alla polizia per...

Sono state le telecamere di videosorveglianza a permettere a ricostruire in parte la dinamica di una violenza sessuale di gruppo denuncia ta da una 19enne per cui sono stati arrestati tre cittadini francesi dalla polizia di frontiera del porto di ...

Stupro di gruppo sulla nave da crociera: studentessa denuncia tre francesi a Genova - stupro di gruppo sulla nave da crociera: studentessa denuncia tre francesi a Genova - La nave è stata fermata al porto di Genova, dove la polizia di frontiera ha arrestato i tre sospettati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Dettagli dell'accaduto La studentessa era in gita ...

Stuprano una ragazza su nave da crociera, arrestati tre francesi - Stuprano una ragazza su nave da crociera, arrestati tre francesi - Tre uomini di nazionalità francese sono stati arrestati dalla polizia di frontiera del porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni. (ANSA) ...

Uccide la moglie nella loro casa di La Spezia e si suicida. Era indagato per maltrattamenti - Uccide la moglie nella loro casa di La Spezia e si suicida. Era indagato per maltrattamenti - Ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è suicidato. L’ultimo caso di femminicidio si è verificato a Riccò del Golfo, in provincia di La Spezia. L’uomo, un operaio tunisino già indagato per maltratt ...