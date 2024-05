Rubavano nei negozi King Sport | arrestate madre e figlia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pesaro 20 maggio 2024 – La, 26 anni, spaccava i fermi anti-taccheggio, quindi metteva i prodotti di marca (abbigliamentoivo Armani e altre marche di pregio) nello zaino, e poi usciva senza pagare. La, 55 anni, collaborava con lei al furto. Ma i poliziotti di Fano, nell’ambito dell’operazione «Safe Shop» disposta dalla Questura per prevenire i furti nei, le hanno bloccate sabato nel tardo pomeriggio all’uscita di uno dei due, ildi Fano, zona Bellocchi. Poco prima, le due avevano rubato aldi Pesaro, aperto di recente alla Torraccia. Totale del valore della merce rubata, circa mille euro. Gli arresti sono stati convalidati stamattina. Le accuse: per la...

Chieti - Una giovane di 26 anni di un comune vastese è stata Arrestata per Maltrattamenti in famiglia, Lesioni e utilizzo di oggetti atti ad offendere, dopo la Denuncia della Madre . L'episodio culminante, che ha visto la ragazza ferire la Madre , ha ...

Laura Freddi compie 52 anni, le tenerissime immagini della festa con la figlia Ginevra che le porta la torta: guarda

"Buon compleanno Felicia!": a Villa Filippina evento in memoria della madre di Peppino Impastato - La città di Palermo si prepara a celebrare il 24 maggio, nel giorno dell'anniversario della sua nascita, la figura di Felicia Impastato Bartolotta, madre di Peppino Impastato e simbolo di resilienza e ...

Caserta, figlio 17enne accoltella il padre per difendere la madre: «Non ce la facevo più» - Ha accoltellato il padre probabilmente per difendere la madre. È accaduto a Caserta, dove un 17enne residente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato ...