La madre di Maria Tomba di X Factor 2023 fa un appello disperato | Mia figlia è scomparsa Ma qualcosa non quadra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) I fan di Xin subbuglio dopo un accoratodi Luciana, la mamma di, una delle protagoniste di X. La signora su Instagram ha dichiarato: “Non ho notizie dida qualche settimana. Sono molto, molto preoccupata. Se qualcuno l’ha vista… Scrivetemi in privato”. L’ultimo post della cantante risale allo scorso 25 dicembre. Laha postato il video sul suo profilo proprio oggi. Quello che ha fatto però insospettire diversi follower è la scritta “Ho bisogno d’aiuto” con in aggiunta “casting dovemiascena1.mp4”. Insomma una trovata pubblicitaria e di marketing per il lancio del nuovo singolo. Sulla falsariga del “caso” Rovazzi per che il lancio del singolo “Maranza” con Il Pagante ha inscenato ...