G7 | a Roma summit ‘Youth 7 Italia’ con Tajani - Calderone e direttore Fao

(Adnkronos) – L’importanza di una maggiore collaborazione tra i Paesi del G7 per guidare le molteplici transizioni in corso, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese e promuovere una crescita sostenibile nel lungo periodo, da ...

(Adnkronos) – opportunità e innovazioni legate alla sostenibilità sono al centro dell’ European Innovation for Sustainability Summit , in programma a Palazzo Orsini Taverna a Roma il 10 e 11 maggio. Organizzato e ospitato dall’ European Institute ...

(Adnkronos) – opportunità e innovazioni legate alla sostenibilità sono al centro dell’European Innovation for Sustainability Summit, in programma a Palazzo Orsini Taverna a Roma il 10 e 11 maggio. Organizzato e ospitato dall’European Institute of ...