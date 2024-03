Scoperti oltre 15mila accessori contraffatti per telefonini | denunciati due imprenditori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Forlì, 22 marzo 2024 -quindicimilaper la telefonia e altri tremila articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, mentre due persone sono state denunciate. L'operazione delle Fiamme Gialle ha interessato un emporio gestito da un commerciante di origine cinese, dove sono stati sequestratitremila prodotti di cartoleria risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi delle previste indicazioni merceologiche, nonché una quarantina di cosmetici contenenti una sostanza utilizzata come componente odorosa, la cui commercializzazione è stata, tuttavia, vietata dal 1° marzo 2022 dalla Commissione Europea per la sua possibile tossicità. Nel corso dello stesso intervento i finanzieri hanno poi rinvenuto una ottantina diper la telefonia, tra ...