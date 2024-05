Panchina Milan - Maurizio Sarri non ha dubbi | cerco un progetto che mi arrapi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 20 maggio 2024)si siederà sulladel? Le parole dell’ex allenatore della Lazio sul suo futuro L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato non è ancora arrivato ma quella contro la Salernitana sarà di certo l’ultima partita di Stefano Pioli sulladel. L’allenatore rossonero si prepara a salutare San Siro e i suoi tifosi mentre la dirigenza è da tempo alla ricerca di un suo sostituto. Tanti, tantissimi i nomi presi in considerazione. Tra questi anche l’ex Lazio, che però non sembra essere tra i primi obiettivi di Furlani & Co. In una recente intervista l’allenatore italiano ha rivelato: Per adesso le uniche quattro società che mi hanno cercato direttamente in questi mesi sono straniere, in particolare di ...