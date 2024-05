Neonato trovato morto su una nave da crociera - la mamma indagata per omicidio

(Di lunedì 20 maggio 2024) La donna avrebbe partorito a bordo della. Questa mattina è stata portata al pronto soccorso dove si trova in stato di fermo.su unada– Ilcorrieredellacittà.com A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, cui la neoaveva tenuto nascosta la gravidanza.su unadaLa procura di Grosseto ha disposto il fermo per una donna di origine filippina con l’accusa di. La donna, che fa parte dell’equipaggio, avrebbe partorito su unada, senza prendersi cura del piccolo appena nato, che è stato. ...

Neonato trovato morto su una nave da crociera: fermata la madre, è accusata di omicidio - Neonato trovato morto su una nave da crociera: fermata la madre, è accusata di omicidio - GROSSETO. La Procura di Grosseto ha fermato una donna con l'accusa di aver ucciso il bambino da lei partorito su una nave da crociera due giorni prima. La donna, 28 anni di origini filippine e membro ...

Genova, violenza su studentessa in nave da crociera. Arrestati tre francesi - Genova, violenza su studentessa in nave da crociera. Arrestati tre francesi - Tre uomini sono stati arrestati a Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa in gita scolastica a bordo di ...

Neonato trovato morto su nave da crociera: madre fermata, aveva nascosto la gravidanza - Neonato trovato morto su nave da crociera: madre fermata, aveva nascosto la gravidanza - La procura di Grosseto ha disposto il fermo con l'accusa di omicidio di una donna con cittadinanza filippina accusata di aver ucciso il figlio neonato da lei partorito su una… Leggi ...