Grosseto - neonato trovato morto su nave da crocier - la madre è stata fermata per omicidio

Neonato morto sulla nave da crociera: in cabina da solo per ore. Fermata la madre a Grosseto - Neonato morto sulla nave da crociera: in cabina da solo per ore. Fermata la madre a grosseto - La donna, che fa parte dell'equipaggio, avrebbe tenuto nascosta la sua gravidanza. Il bambino sarebbe stato lasciato solo nella cabina senza cure mediche ...

