Artigianato - cuore del Made in Italy | domani a Roma l’inaugurazione della mostr - presente il ministro Urso

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si inaugura, martedì 14 maggio, alle ore 15,30, alla presenza delAdolfo, laa “delin” promossa da Fondazione Symbola, Conf, Cna e Casartigiani. L’esposizione è a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e delin, in via Vittorio Veneto 33.L’idea di questa iniziativa unitaria nasce in continuità con la volontà del Governo di valorizzare ilinche ha nell’e nella piccola impresa i suoi primi interpreti. Laa vuole infatti celebrare l’eccellenza dell’italiano e l’importanza strategica del ...

Tipicità 2024 e Cibus 2024 : due grandi eventi all’insegna del cibo Made in Italy per la felicità dei food lovers . Oggi, nelle Marche, ultimo giorno della Fiera Tipicità (9-11 marzo) al Fermo Forum. In programma, in queste ultime ore della 32^ ...

delirio totale ad Affari tuoi , su Rai 1, per l'impresa di Giorgio e della compagna Stefania, da Genova in rappresentanza della Liguria. La coppia fa il colpaccio nel quiz dell'access prime time condotto da Amadeus, aggiudicandosi ben 200mila ...

Artigianato, cuore del Made in Italy: domani a Roma l’inaugurazione della mostra, presente il ministro Urso - Artigianato, cuore del made in Italy: domani a Roma l’inaugurazione della mostra, presente il ministro Urso - Si inaugura domani, martedì 14 maggio, alle ore 15,30, alla presenza del ministro Adolfo Urso, la mostra “Artigianato, cuore del made in Italy” promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e C ...

Made in Genova. Il duo I Cugini della Corte canta per Sofia nel Cuore ETS - made in Genova. Il duo I Cugini della Corte canta per Sofia nel cuore ETS - Una serata di musica a favore dell‘ Associazione Sofia nel cuore ETS. Questo è made in Genova, il grande concerto del duo genovese I Cugini della Corte (Andrea Morini e Lorenzo Isola), che a Sofia ...

I Cugini della Corte al Teatro Chiesa per una serata di musica in favore di Sofia nel Cuore ETS - I Cugini della Corte al Teatro Chiesa per una serata di musica in favore di Sofia nel cuore ETS - Una serata di musica a favore dell‘Associazione Sofia nel cuore ETS. Questo sarà “made in Genova”, il grande concerto del duo genovese I Cugini della Corte (Andrea Morini e Lorenzo Isola), che a Sofia ...