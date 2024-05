Napoli - marito e moglie investiti in incidente | sono in prognosi riservata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un gravestradale si è verificato alle 9.15 in Via L. Pacioli, a, coinvolgendo due pedoni,. Entrambistati trasportati d'urgenza in ospedale dove si...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale si è verificato alle 9.15 in Via L. Pacioli, a Napoli , coinvolgendo due pedoni, Marito e moglie . Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dove si trovano attualmente in ...

