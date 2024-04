Ordinanza movida selvaggia - la protesta dei commercianti a Milano | Non serv - così impossibile vendere anche gelati dopo mezzanotte

(Di giovedì 18 aprile 2024)sulle barricate contro l'del Comune di, che entrerà in vigore il 17 maggio e fino al 4 novembre, che impone una stretta sullain 12 zone della città ad alta densità di locali. "Un provvedimento che nonirà a contrastare la mala- ha commentato il segretario generale della Confcommercio di, Marco Barbieri - che colpirà cittadini, turisti e imprese”. In particolare a scatenar le proteste degli esercenti è la stretta sull'asporto con “il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche ed analcoliche” daalle 6 del mattino.la...

Milano, i commercianti contro la stretta del Comune alla movida: «Così vietano anche un gelato a mezzanotte» - Le contestazioni all'Ordinanza che verrà emanata per l'estate. Al via le riunioni per decidere quali osservazioni inviare a Palazzo Marino ...milano.corriere

'Ndrangheta nei locali della movida, sequestri e arresti - Il Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta sequestrando, con la Polizia locale, 4 società che gestiscono locali di ristorazione all'interno del Mercato comunale milane ...ansa

Vendono alcolici in barba ai divieti, sequestrate oltre 15mila bevande, chiusi tre locali della movida - Oltre la chiusura per 5 giorni dei tre locali sono scattate sanzioni per circa 500 euro in due locali, nel terzo via La Lumia la multa è stata di quasi 7 mila euro perché la vendita è avvenuta oltre l ...blogsicilia