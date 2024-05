Incidente a Miami - è morto anche Kevin Drago

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nello scontro in moto, il giorno di Pasquetta, eral'amico Giuseppe Ghidotti. Il 31enne,lui di Urgnano, era gravissimoNello scontro in moto, il giorno di Pasquetta, eral'amico Giuseppe Ghidotti. Il 31enne,lui di Urgnano, era gravissimoNello scontro in moto, il giorno di Pasquetta, eral'amico Giuseppe Ghidotti. Il 31enne,lui di Urgnano, era gravissimo

Urgnano. La notizia è arrivata in Italia nella tarda serata di mercoledì 8 maggio: Kevin Drago non ce l’ha fatta , è deceduto in ospedale a Miami a causa delle gravi ferite riportate nell’ Incidente che nel giorno di Pasquetta l’aveva visto coinvolto ...

Incidente a Miami (Stati Uniti), morto anche il 31enne Kevin Drago - Incidente a Miami (Stati Uniti), morto anche il 31enne Kevin Drago - Dopo la morte, avvenuta sul colpo, del 28enne Giuseppe Ghidotti, la comunità di Urgnano, a quaranta giorni di distanza, è costretta a piangere anche quella dell'amico 31enne Kevin Drago. I due giovani ...