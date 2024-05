Martinengo - i carabinieri spiegano come evitare le truffe | Importante denunciare sempre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 20 maggio 2024). Un incontro con la popolazione per dare il maggior numero di informazioni possibili riguardo il fenomeno dellea domicilio, reato che colpisce soprattutto gli anziani: l’appuntamento ha richiamato un buon numero di persone al Filandone della sala consiliare, accorse per un momento di “formazione” del quale si sono occupati i. Il Comandante della Stazione di, Maresciallo Ordinario Giovanni Ranieri, ha affrontato le ipotesi più frequenti diin cui si può incorrere, fornendo suggerimenti suevitarle, portando esempi concreti dimesse in atto da fintio tecnici del gas o dell’acquedotto, spiegandospesso tali vili truffatori inducano la vittima a rimanere al ...