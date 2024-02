Truffe agli anziani | il Comune attiva il numero verde per i nonni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 - Massima attenzione contro le, con particolare riguardo ade persone sole. È il progetto che l'assessorato alla sicurezza deldi Firenze hato a favore dei soggetti vulnerabili che più facilmente finiscono vittime delle. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio torna disponibile ilantitruffa 800335588, gestito dai volontari dell'Anvup, l'Associazione nazionale ex agenti polizia municipale in pensione. Ilsarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, escluso i festivi infrasettimanali, grazie a 22 pensionati volontari Anvup (ex vigili) che si occuperanno di queste iniziative. Il progettosi svolge in ...

Un vademecum per difendersi dai malintenzionati e non cadere nelle Truffe . L’amministrazione ha preso in prestito l’elenco puntuale di accorgimenti redatto ... (lanazione)

Truffa con i bonus edilizi e riciclaggio. Al via gli interrogatori di garanzia: Domani, si terrà l’interrogatorio di garanzia per gli altri indagati agli arresti domiciliari e per quelli detenuti in carcere, tra i quali compare il presunto capo Marcello Giorgio Monsellato, 43enne ...leccenews24

Numero verde antitruffa anziani a Firenze con gli agenti della municipale in pensione: “L’attività in corso per prevenire le Truffe agli anziani, attraverso l'importante progetto del Comune di Firenze e grazie anche all'incessante opera delle forze di polizia, è un imperativo categorico ...gonews

Tim, sequestro da 250 milioni: truffa agli utenti per servizi non richiesti: Giochi, suonerie, meteo, oroscopo e servizi "premium" mai richiesti dagli utenti della compagnia telefonica Tim. Con l'ipotesi di frode informatica il tribunale di Milano ha disposto il sequestro di ...tgcom24.mediaset