Nola | tenta di strangolare la compagna Uomo indagato per maltrattamenti

La Spezia, 24 aprile 2024 – La polizia ferroviaria ha arrestato un uomo in flagranza di reato per aver tentato di strangolare un capotreno alla stazione ferroviaria della Spezia-Migliarina. Tutto perché Trovato sprovvisto del biglietto a bordo di un treno regionale. In manette è finito un ... (lanazione)